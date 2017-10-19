Новини Тернополя 

На Тернопільщині побито історичний рекорд!

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Як повідомили «Погляду» в обласному центрі з гідрометеорології минулої доби в на Тернопільщині спостерігалася антициклональна погода з максимальними температурами повітря вдень 22 – 25º тепла. В м. Тернополі був перекритий історичний максимум температури повітря на цю добу і становив 22,8о тепла. Сьогодні вночі мінімальна температура повітря була 7 – 9о тепла, а на поверхні ґрунту 4 – 7о тепла. Середня добова температура повітря 18 жовтня по області становила 13 – 15о тепла.

Тепла сонячна погода сприяє накопиченню цукрів у листках і вузлах кущіння рослин озимини. Покращились умови для збору врожаю пізніх культур.

На найближчу добу прогноз погоди наступний:

  • мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці туман;
  • вітер східний, 5 – 10 м/с;
  • температура повітря вночі 5 – 10º тепла, вдень 15 – 20º тепла.

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