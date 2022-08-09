Небачена Азовсталь: Фонд Сергія Притули влаштує виставку фотографій героїв «Азовсталі»

100% зібраних коштів підуть на закупівлю мілітарної допомоги полку «Азов»

З 12 по 14 серпня у галереї D12 (вул. Десятинна, 12) в Києві пройде виставка фотографій Дмитра Козацького (позивний «Орест»), фотографа і керівника пресслужби полку «Азов». Мета заходу – зібрати кошти на мілітарну допомогу для бійців полк «Азов», які продовжують боротьбу, поки їхні побратими в російському полоні, і нагадати світу про оборонців Маріуполя та їхній героїзм.

– Поряд із 25 відомими роботами «Ореста» ми покажемо його фотороботи з бомбосховищ «Азовсталі», які раніше не публікувалися. Їх Фонду надала його мама Ірина, – кажуть в Фонді Притули. – Ми покажемо відео, які захисники «Азовсталі» надсилали своїм родинам просто з пекла в оточення окупантів. «Азовсталь» – це ще не минуле. Це історія, яка триває просто зараз. Захисники Маріуполя досі в російському полоні. Ми не маємо права про них забувати!

Також в рамках події відбудеться зустріч-розмова з родичами бійців різних підрозділів, які були на Азовсталі. Це і «Азов», і прикордонники, і бійці територіальної оборони та поліції Маріуполя. Вони розкажуть історії захисників Маріуполя, які досі ніхто не чув. А ще в різні дні виступлять Сергій Жадан, гурт ТНМК та діджейка Дар’я Коломієць.