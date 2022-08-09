Лише за один день на Тернопільщині сталися 12 ДТП

8 серпня в межах території обслуговування управління патрульної поліції в Тернопільській області сталося 12 дорожньо-транспортних пригод.

Серед них:

у 6-ти випадках водії дійшли згоди та скористалися правом на складання європротоколу;

у 3-х ДТП винуватці залишили місце пригоди, тому інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП будуть встановлювати їх особи й запрошувати до управління патрульної поліції для складання відповідних матеріалів;

у 1-й ДТП патрульні склали на винуватця протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП, рішення прийматиме суд.

дві автопригоди, на жаль, сталася з потерпілими. Обставини з’ясовуватиме слідчий по ДТП.

Шановні водії, під час руху будьте максимально уважні та обережні, дотримуйтесь безпечної дистанції, в жодному разі не перевищуйте швидкість та утримуйтесь від ризикованих маневрувань. Крім того, з повагою ставтесь до інших учасників дорожнього руху, а у разі виникнення непередбачуваних ситуацій — звертайтесь на лінію102!