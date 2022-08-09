Бізнес Тернопільщини сплатив до бюджету понад 900 млн грн ПДВ

За сім місяців цього року суб’єкти господарювання Тернопільської області сплатили 902,4 млн грн податку на додану вартість. «Це більше очікуваних надходжень на 122,1 млн гривень», – розповів начальник Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина. У середньому щомісяця цьогоріч бізнес нашого краю перераховував до держбюджету 128,9 млн грн ПДВ.

«Зокрема, за липень цього року бізнес Тернопільщини сплатив до бюджету 191,9 млн грн податку на додану вартість, що перевищило очікувані показники майже удвічі. А, порівняно із липнем минулого року надходження зросли на 62,5 млн грн, або на 48,3 відсотка», – розповів очільник обласної податкової.