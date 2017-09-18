Марк Лівін представить тернополянам нову книжку — про підлітка-аутиста

Письменник з Івано-Франківська Марк Лівін 2о вересня у файному місті презентує нову книжку “Рікі та дороги”. Вона розповідає про підлітка-аутиста.

Зустріч із письменником запланована в “Бункермузі” на 19.00 год.

«Рікі та дороги» – історія про 14-літнього Матвія, хлопчика із синдромом Асперґера. Матвій може існувати тільки за власними правилами, до яких іншим потрібно призвичаюватися. Поставленого діагнозу у книзі немає, адже деякі стадії аутизму в Україні дуже часто не діагностуються і ці діти живуть серед нас, як звичайні. Але з поведінки та відчуттів головного героя це зрозуміло, йдеться на сторінці події у “Фейсбуці”.

Матвій втікає до лісу, щоб знайти себе. Прагнучи порозумітися з власним «я», він розповідає про свої почуття, сім’ю, світ, який водночас розбився на друзки, як тарілка. І про неймовірного друга — рудого собаку із чорною лапкою, купою історій і специфічним почуттям гумору.

«Текст вийшов багато в чому біографічним, мені довелося повернутися до складних моментів моїх взаємин з мамою і пробачити їй та собі багато складних речей. Ця книга присвячена їй», – Марк Лівін.

Ця книга адресована тим, хто зіткнувся з інакшістю своїх дітей, людям, які хочуть розібратися зі своїми страхами, яким треба повірити у те, що життя існує навіть після найфатальніших помилок, і воно насправді досить звичайне у побуті, але в десятки разів сильніше у бажанні жити та спокутувати.