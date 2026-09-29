У мистецькому коледжі Тернополя виявили проблеми з укриттями та опаленням: рішення очікують від облради

У Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької перевірили організацію освітнього процесу на початку 2026/2027 навчального року. Заклад відвідали начальниця Управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області Наталя Моравська та начальниця відділу моніторингу, сертифікації та контролю Галя Адамик.

Тернопільський мистецький фаховий коледж імені Соломії Крушельницької є закладом фахової передвищої освіти комунальної форми власності. Він працює у Тернополі з 1958 року та готує професійних музикантів. Заклад пропонує освітні програми з музичних та естетичних дисциплін, а також підготовку фахівців у галузі академічного інструментального та вокального мистецтва. Засновник коледжу — Тернопільська обласна рада.

За словами директора коледжу Сергія Маловічка, у 2026/2027 навчальному році тут здобувають фахову мистецьку освіту 300 студентів, а роботу закладу забезпечують майже 200 працівників.

Освітній процес організований у чотирьох корпусах, де проводять індивідуальні та групові заняття, а також реалізують складову загальної середньої освіти.

Водночас, як зазначають у Службі якості освіти, лише в одному з корпусів облаштовано найпростіше укриття. Для безпеки учасників освітнього процесу в інших корпусах коледж уклав чотири угоди про використання укриттів інших суб’єктів господарювання.

Управління зазначає, що це дозволяє організувати освітній процес, однак питання безпеки залишається системним і потребує відповідного управлінського рішення.

Окремо під час моніторингу звернули увагу на матеріальні умови в коледжі. Специфіка мистецької освіти потребує відповідного простору, однак у навчальних корпусах, за інформацією Служби якості освіти, візуально недостатньо місця для якісної організації освітнього процесу.

У навчальних кабінетах тісно, а матеріальне забезпечення, меблі, облаштування та бібліотечний ресурс упродовж багатьох років фактично не оновлювалися.

Водночас коледж отримав додаткове приміщення, яке може суттєво покращити умови навчання студентів. Там є великі навчальні аудиторії, велика та мала актові зали, а також просторе укриття.

Проблемою залишається відсутність опалення, через що повноцінно використовувати це приміщення в осінньо-зимовий період неможливо.

У Державній службі якості освіти наголошують, що створення безпечного освітнього середовища не належить лише до компетенції керівника та колективу закладу. Важлива роль, за повідомленням управління, належить засновнику — Тернопільській обласній раді, яка має забезпечувати необхідні умови для безпечного функціонування закладу та знаходити ресурсні рішення для усунення виявлених проблем.

Це, зазначають у Службі якості освіти, має сприяти тому, щоб молоді українці могли розвивати свої таланти та здобувати якісну мистецьку освіту.