Нічна ДТП на Тернопільщині: 14-річний підліток у лікарні

У селі Смиківці Тернопільського району трапилася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав неповнолітній пішохід.

Аварія сталася 16 жовтня близько 23:30. За попередньою інформацією, 54-річний житель Львівської області, керуючи автомобілем ВАЗ 2108, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на 14-річного хлопця, який переходив дорогу в межах пішохідного переходу.

У результаті ДТП школяр отримав численні тілесні ушкодження. Бригада екстреної медичної допомоги доставила його до хірургічного відділення лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції. У водія відібрано зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За фактом аварії триває перевірка.