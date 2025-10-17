П’ять ключових галузей забезпечили понад дві третини податкових надходжень на Тернопільщині

На Тернопільщині торгівля, агросектор і промисловість лідирують за надходженнями

Основну частину надходжень податкових платежів до зведеного бюджету в області забезпечили п’ять провідних галузей економіки. За підсумками січня-вересня саме від цих п’яти галузей до бюджету надійшло понад 10,4 млрдгрн, що становить майже 69% усіх платежів.

Найбільше податків до зведеного бюджету сплатили підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 2,5 млрд грн, що на 33% більше, ніж торік.

Сектор державного управління, оборони та соціального страхування перерахував 2,4 млрд грн (16% усіх надходжень).

Підприємства аграрного сектору сплатили 2,3 млрд грн, збільшивши надходження на 30% порівняно з минулим роком.

Переробна промисловість показала зростання майже на 50%, поповнивши бюджет на 2,3 млрд гривень.

А транспортна, складська, поштова та кур’єрська діяльність забезпечила ще 904 млн грн, що на 14,7% перевищує минулорічні показники.

А яка ж ситуація із надходженнями до місцевих бюджетів Тернопільщини?

За дев’ять місяців цього року громади області отримали 4,4 млрд грн від п’яти ключових галузей – це понад 62% усіх доходів місцевих скарбниць.

Найбільшу частку надходжень традиційно забезпечив аграрний сектор – 1,25 млрд грн (17,5% від усіх надходжень).

Далі – торгівля та сфера ремонту транспорту – 1,1 млрдгрн (15,3%), і переробна промисловість – 963 млн грн(13,5%).

Сектори державного управління й оборони сплатили 690 млн грн (9,7%), а транспортна й поштова сфера ще 452 млн грн (6,3%).

Тернопільщина продовжує впевнено нарощувати темпи економічного розвитку. Платники податків демонструють відповідальність і стабільність, а громади отримують реальні ресурси для розвитку. Разом це створює основу для сталого зростання регіону.