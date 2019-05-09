З пропозицією співпраці до ТНТУ приїхав керівник німецької компанії

Нещодавно в Тернопільському національному технічному університеті перебував з офіційним візитом Крістіан Вефер — керівник академії «BZEE» (Німеччина), яка працює в галузі підготовки фахівців у вітроенергетиці та нараховує 31 представництво у світі. Академія забезпечила підготовку 4100 сервісних техніків, з них 89% — залучені до роботи на вітрових електростанціях. В усьому світі було видано 24 тисячі сертифікатів про проходження навчання.

Очільник академії зустрівся з адміністрацією університету та представниками науково-педагогічного колективу. Науковці мали змогу з перших вуст дізнатись інформацію про діяльність академії «BZEE» та надати пропозиції щодо розвитку співпраці з німецькою компанією. Гість ознайомився з науковими лабораторіями та навчальними приміщеннями університету.

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