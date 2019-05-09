Спростування недостовірної інформації, яка розповсюджується у ЗМІ щодо діяльності університету в Тернополі

На одному з інтернет-ресурсів нещодавно з’явилася стаття щодо діяльності МОЗ України, в якій були подані неправдиві факти про Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського МОЗ України з метою маніпуляції громадською думкою.

Про це йдеться на офіційному сайті ТНМУ ім. І. Горбачевського.

МОЗ України вже надало спростування вищезгаданої інформації, з яким можна ознайомитися на офіційному веб-сайті за посиланням.

Університет зі свого боку також надає спростування інформації, поданої у статті.

Щодо програми «Підготовка і підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги».

У 2017 році кошти на проведення підготовки і підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги із державного бюджету не виділялися.

У 2018 році університет, згідно з наказом МОЗ України №1475 від 10.08.2018 «Про проведення конкурсного відбору для розміщення обсягу державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги у 2018 році», взяв участь у конкурсі на державне замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги.

Наказом МОЗ України №1688 від 14.09.2018 «Про державне замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги» затверджено обсяг прийому та випуску осіб з надання домедичної допомоги у 2018 році для 22 медичних установ та університетів у кількісному еквіваленті 7994 осіб, у тому числі і для Тернопільського медичного університету, – у кількості 400 осіб.

На виконання цієї програми виділено та затверджено кошторисом від 31.10.2018 кошти в сумі 1239085 грн. Ці кошти були розподілені таким чином:

оплата праці викладачів – 365480 грн.;

нарахування на оплату праці – 80405 грн.;

розхідні матеріали для навчального процесу – 783900 грн.;

оплата комунальних послуг – 9300 грн.

Кошти на оплату праці закордонних інструкторів, координатора та керівника курсу, працівникам бухгалтерсько-економічної служби на виконання програми з домедичної підготовки з державного бюджету не виділялися.

Кошти на оплату послуг з перекладу та видання навчальної літератури не виділялися.

Кошти на проживання і харчування учасників курсу не виділялися.

2. Щодо проведення ГО «Захист патріотів» на базі Тернопільської університетської лікарні навчання за курсом «Підтримка життя під час травми. Українська програма» у жовтні 2017 року.

Університет не співпрацював з ГО «Захист патріотів» та з Тернопільською університетською лікарнею щодо проекту «Підтримка життя під час травми. Українська програма» в 2017 році і не мав та не має жодних фінансово-економічних відносин із вище зазначеною організацією.

Щодо прохання до МОЗ виділити кошти на програму «Підтримка життя під час травми. Українська програма», що мала проводитись у Тернопільській університетській лікарні.

Університетом не направлялось жодних прохань до МОЗ України щодо виділення коштів для програми «Підтримка життя під час травми. Українська програма», що проводилась у 2017 році в Тернопільській університетській лікарні.

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