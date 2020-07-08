Перше покоління американського білого метелика вже в заповіднику “Медобори”

Перше покоління американського білого метелика вже в садах природного заповідника “Медобори”, – про це повідомляють у заповіднику.

Американський білий метелик (HyphantriacuneaDrury.) (АБМ)– багатоїдний шкідник, що пошкоджує понад 300 видів плодових, декоративних, лісових та інших культур, особливо полюбляє шовковицю, клен ясенолистий, волоський горіх, плодові дерева. Його гусениці об’їдають листя на деревах, утворюючи павутинні гнізда. При великому спалаху розмноження гусениць, посадки дерев цілком залишаються без листя, окутані білим павутинням. Гусениці, відроджені з однієї кладки яєць, можуть повністю оголити плодове дерево 10 – 15 річного віку. Втрата листя призводить до порушення процесів обміну речовин у рослинах, їх ослаблення, втрати захисної, декоративної, естетичної функції, зниження врожайності плодових культур. При дуже сильному заселенні гусениць ослаблені дерева гинуть.

Основна ознака пошкодження – наявність на деревах білих павутинних гнізд. Типове павутинне гніздо американського білого метелика сформоване з тоненької павутини, яка обплутує спочатку 1-2, а потім декілька верхівкових листків на гілці. У міру зростання гусені і недостачі їжі всередині гнізда, павутиною обплутуються все нові і нові листки. Згодом гніздом стає ціла гілка чи частина її розміром 1-2м

Особливості біології :

В Україні АБМ дає два покоління на рік. Зимує у стадії лялечки, яка знаходиться в пухкому коконі, в ґрунті, під листям, під корою пошкоджених дерев, в інших захищених місцях. Перед заляльковуванням вони розповзаються на 20-25 м від кормового дерева. Лялечки гинуть у зимовий період при зниженні температури нижче –30 °С.

Заходи боротьби з АБМ:

• зрізання та знищення всіх виявлених при огляді зелених насаджень павутинних гнізд. Обрізку з подальшим спалюванням павутинних гнізд необхідно проводити в той період, коли гусениці знаходяться в гнізді;

• обробка плодових садів та лісосмуг інсектицидами та біопрепаратами згідно з «Переліком пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні»;

• у зоні поширення, особливо в населених пунктах, рекомендується застосування бактеріальних препаратів;

• на присадибних ділянках перекопка ґрунту для знищення лялечок низькими температурами.

Інформація і фото з відкритих джерел.