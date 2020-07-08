8 липня: скільки інфікованих COVID виявили на Тернопільщині за останню добу?
Станом на 08 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2142 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1961 випадок – дорослі, 181 випадок – діти), з них 31 летальний. Видужала 1326 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1471 особа: 323 особи на наявність класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 16 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1148 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 28 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 486 (129 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 9 (6 одужало, 1 летальний);
– Борщівський район – 18 (14 одужало);
– Бучацький район – 96 (82 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 56 (22 одужало);
– Заліщицький район – 61 (54 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 105 (59 одужало, 1 летальний);
– Зборівський район – 15 (5 одужало);
– Козівський район – 66 (47 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 428 (348 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 112 (39 одужало);
– Монастириський район – 209 (190 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 14 (7 одужало);
– Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);
– Теребовлянський район – 18 (17 одужало);
– Тернопільський район – 140 (79 одужало);
– Чортківський район – 98 (63 одужало);
– Шумський район – 205 (160 одужало, 9 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 25 осіб
✅проведено 268 досліджень методом ПЛР.
✅проведено тестування біоматеріалу від 46 осіб методом ІФА на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 3-ох осіб виявлені позитивні результати та 59 осіб на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 4-ох позитивні результати.
✅підтверджено 34 випадки зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (11 осіб)
⭕️Тернопільський район (3 особи):
• с. Прошова – 1
• с. Настасів – 1
• с. Білоскірка – 1
⭕️Бучацький район (1 особа):
• м. Бучач – 1
⭕️Гусятинський район (3 особи):
• смт. Копичинці – 1
• смт. Гримайлів – 2
⭕️Збаразький район (7 осіб):
• с. Великий Раковець – 4
• м. Збараж – 3
⭕️Зборівський район (1 особа):
• с. Данилівці – 1
⭕️Лановецький район (3 особи):
• с. Снігурівка – 2
• с. Соколівка – 1
⭕️Монастириський район (1 особа):
• м. Монастириська – 1
⭕️Чортківський район (3 особи):
• м. Чортків – 2
• с. Біла – 1
⭕️Шумський район (1 особа):
• с. Боложівка – 1
За повідомленням ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”