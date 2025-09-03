Під Тернополем відкриють сучасний сміттєсортувальний завод
У Бережанах триває запуск нового сміттєсортувального комплексу ТОВ «Еко-Інвест», який стане ключовим елементом оновленої регіональної системи управління відходами.
Комплекс має потужність до 5 тонн побутових відходів на годину та забезпечує сортування 16 видів фракцій. Завдяки цьому проекту буде створено 24 нові робочі місця, а послугами нового об’єкта зможуть користуватися понад 100 тисяч жителів Бережанського кластеру.
Як підкреслюють організатори, новий завод — це не просто інфраструктурний об’єкт, а приклад успішної співпраці громади, бізнесу та міжнародних партнерів. Реалізація проєкту спрямована на:
-
зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ,
-
виведення з експлуатації застарілих полігонів,
-
рекультивацію територій для сільського господарства, забудови та озеленення.
Експерти наголошують, що будівництво сміттєпереробних ліній у кожній громаді економічно недоцільне. Натомість регіональні центри переробки, як у Бережанах, дозволяють об’єднати ресурси декількох громад та ефективно управляти відходами.
Проєкт реалізується за підтримки міжнародних партнерів:
-
Interreg NEXT Польща–Україна 2021–2027, який фінансує екологічні ініціативи,
-
UCORD, швейцарсько-українська програма допомоги громадам у сфері водопостачання, каналізації та поводження з відходами.