Під Тернополем відкриють сучасний сміттєсортувальний завод

У Бережанах триває запуск нового сміттєсортувального комплексу ТОВ «Еко-Інвест», який стане ключовим елементом оновленої регіональної системи управління відходами.

Комплекс має потужність до 5 тонн побутових відходів на годину та забезпечує сортування 16 видів фракцій. Завдяки цьому проекту буде створено 24 нові робочі місця, а послугами нового об’єкта зможуть користуватися понад 100 тисяч жителів Бережанського кластеру.

Як підкреслюють організатори, новий завод — це не просто інфраструктурний об’єкт, а приклад успішної співпраці громади, бізнесу та міжнародних партнерів. Реалізація проєкту спрямована на:

зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ,

виведення з експлуатації застарілих полігонів,

рекультивацію територій для сільського господарства, забудови та озеленення.

Експерти наголошують, що будівництво сміттєпереробних ліній у кожній громаді економічно недоцільне. Натомість регіональні центри переробки, як у Бережанах, дозволяють об’єднати ресурси декількох громад та ефективно управляти відходами.

Проєкт реалізується за підтримки міжнародних партнерів:

Interreg NEXT Польща–Україна 2021–2027 , який фінансує екологічні ініціативи,

UCORD, швейцарсько-українська програма допомоги громадам у сфері водопостачання, каналізації та поводження з відходами.