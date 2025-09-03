Гарячий мікрофон у Пекіні: Сі Цзіньпін, Путін і Кім обговорили життя до 150 років

Під час військового параду в Китаї у середу, який відзначав 80-ту річницю поразки Японії у Другій світовій війні, на живій трансляції зафіксували несподівану розмову між лідерами Китаю, Росії та Північної Кореї.

Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Кім Чен Ин обговорювали тему довголіття. Китайський президент зазначив, що “сьогодні 70 років – це ще дитинство”, а перекладач Путіна додав, що завдяки розвитку біотехнологій та трансплантації органів люди можуть залишатися молодими і навіть досягати “безсмертя”.

У фінальній репліці Сі зазначив: “Прогнозують, що в цьому столітті є шанс жити до 150 років.”

Розмова тривала менше хвилини, і її частково переривали технічні перешкоди. Вона відбулася за кілька хвилин до виступу Сі Цзіньпіна та військового параду із демонстрацією нових озброєнь.

Вік та здоров’я цих трьох лідерів – важливе питання для міжнародних спостерігачів: Сі та Путін по 72 роки, а Кім – 41. Жоден із них не призначив явного наступника, хоча Кім був помічений із дочкою, що викликало припущення про її підготовку до лідерства.

Незаплановані взаємодії лідерів у Китаї – рідкість. Раніше Сі також потрапляв у подібні моменти на гарячий мікрофон, зокрема у 2022 році на саміті G20, коли він дорікав колишньому прем’єру Канади Джастіну Трюдо за розголошення деталей приватної зустрічі.

Цей випадок став рідкісним поглядом за куліси дуже хореографованих державних подій у Китаї, де інформацію і повідомлення жорстко контролюють.