січні–серпні 2025 року 190 суб’єктів господарювання області подали заявки на повернення 1 млрд 390 млн грн податку на додану вартість. Станом на 1 вересня 170 платників вже отримали на розрахункові рахунки 1 млрд 313 млн грн, що на 433 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Податковими органами у 2025 році упереджено необґрунтоване відшкодування на суму 17,2 млн грн. Наразі залишок заявленого, але не відшкодованого ПДВ становить 197 млн грн, з яких 181 млн грн перебувають на стадії перевірок та процедур бюджетного відшкодування, а 16 млн грн – на стадії судового або адміністративного розгляду.

Бюджетне відшкодування ПДВ є важливим інструментом державної підтримки бізнесу. Воно забезпечує повернення частини сплаченого податку у випадках здійснення операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою або передбачають право на відшкодування, сприяючи стабільності фінансових потоків підприємств та їх подальшому розвитку.

ГУ ДПС у Тернопільській області продовжує працювати над забезпеченням прозорості процедур, захистом державних фінансових інтересів та підтримкою сумлінних платників податків, адже чесний бізнес – основа економічної стабільності регіону та країни.