14:30 | 10.09.2025
13-14 вересня у Тернополі відбудуться урочисті Богослужіння за участі Блаженнійшого митрополита Епіфанія

Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший митрополит Епіфаній 13-14 вересня перебуватиме у Тернополі з Першосвятительським візитом.

Його Блаженство очолить Богослужіння з нагоди свята Воздвиження Чесного Хреста Господнього у кафедральному соборі святих рівноапостольних Костянтина і Єлени:

субота, 13 вересня – Всенічне бдіння, поч. о 17:00
неділя, 14 вересня – Божественна літургія, поч. о 9:00

Запрошуємо на спільну молитву!

