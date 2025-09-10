13-14 вересня у Тернополі відбудуться урочисті Богослужіння за участі Блаженнійшого митрополита Епіфанія

Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший митрополит Епіфаній 13-14 вересня перебуватиме у Тернополі з Першосвятительським візитом.

Його Блаженство очолить Богослужіння з нагоди свята Воздвиження Чесного Хреста Господнього у кафедральному соборі святих рівноапостольних Костянтина і Єлени:

субота, 13 вересня – Всенічне бдіння, поч. о 17:00

неділя, 14 вересня – Божественна літургія, поч. о 9:00

Запрошуємо на спільну молитву!