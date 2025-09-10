Смертельна бійка в Чортківському районі: загинув чоловік

9 вересня близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення від сусідів про крики та бійку в одному із сіл Чортківського району. На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативна група Бучацького відділення поліції та бригада екстреної медичної допомоги.

Правоохоронці виявили у помешканні господаря будинку з численними тілесними ушкодженнями. На жаль, лікарям не вдалося врятувати його життя. Поруч перебував односелець 1970 року народження у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Попередньо встановлено, що під час спільного розпивання спиртних напоїв між чоловіками виникла суперечка, яка переросла у бійку. Саме гість почав наносити удари господарю будинку. Сусіди, почувши крики, викликали поліцію.

Місцевого жителя затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Триває слідство.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними під час спільного вживання алкоголю та уникати конфліктів, які можуть мати трагічні наслідки.