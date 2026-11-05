Тернополянин Володимир  із позивним «Мураха» отримав відзнаку Міноборони за службу

Військовослужбовця 50 окремої артилерійської бригади, тернополянина Володимира з позивним «Мураха», нагородили відомчою відзнакою Міністерства оборони України «За зразкову службу».

Про це повідомили на сторінці 50 окремої артилерійської бригади.

Володимир служить головним сержантом і командиром відділення управління взводу управління самохідного артилерійського дивізіону. До приєднання до Збройних сил України у березні 2024 року працював інтернет-провайдером.

Як розповіли у бригаді, його цивільний досвід у сфері комунікацій став у пригоді під час виконання бойових завдань.

У червні 2026 року на Чернігівщині, в районі населеного пункту, назву якого у повідомленні не вказують повністю, виникла потреба терміново захистити комунікації підрозділу від перехоплення.

Володимир перепрограмував радіостанції на захищені алгоритми шифрування. Попри постійні обстріли, він особисто доправив спеціальне обладнання та антени на вогневу позицію.

За інформацією бригади, завдяки цьому підрозділ отримав стійкий і прихований радіозв’язок, що дозволило командуванню безперервно управляти силами під час оборони та виконувати бойові завдання.

У бригаді характеризують військового як дисциплінованого та професійного фахівця, який здатний знаходити нестандартні рішення у складних умовах.