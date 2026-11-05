На Тернопільщині близько 150 шкіл долучилися до освітньої екосистеми «Мрія»

У Тернопільській області близько 150 закладів освіти підключилися до державної освітньої екосистеми «Мрія». Із них понад 137 уже повноцінно використовують платформу. Водночас темпи підключення нових закладів останніми місяцями сповільнилися.

Це питання обговорили під час онлайн-наради за участю заступника начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тараса Квачука, представників команди «Мрії» та органів управління освітою територіальних громад.

Тарас Квачук наголосив, що впровадження системи входить до ключових показників ефективності області. За його словами, важливо не лише зареєструвати заклад освіти, а й активно використовувати платформу в щоденній роботі.

Представники команди «Мрії» розповіли про можливості екосистеми для вчителів, учнів, батьків та адміністрацій шкіл. Зокрема, вона дає змогу вести електронні журнали, обліковувати освітній процес, працювати з домашніми завданнями, створювати розклад і подавати електронні заяви про відсутність дитини.

Також учасникам розповіли про мобільні застосунки, захист персональних даних та автоматичну синхронізацію з АІКОМ 2.0.

Під час наради представили досвід Борщівської громади, яка повністю долучила свої заклади освіти до «Мрії».

За результатами зустрічі домовилися продовжити комунікацію з громадами та проводити окремі онлайн-презентації для керівників закладів освіти.

Підключення та користування екосистемою безоплатні. Закладам не потрібно виділяти на це кошти з місцевих бюджетів. Команда платформи також надає консультаційну підтримку під час впровадження.