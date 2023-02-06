П’ять кілометрів пішки: в одному з сіл Тернопільщини не їздить шкільний автобус

У село Малий Кунинець на Тернопільщині не приїжджає шкільний автобус. Діти ходять до школи 5 кілометрів пішки. Громадський транспорт через село також не їздить. Батьки наймають приватні авто, щоб відвезти та забрати дітей зі школи. Про це Суспільному повідомила місцева жителька Надія Сенчишин.

Надія Сенчишин – матір трьох школярок.

“У вересні 2022 року нам обіцяли, що автобус нам дадуть з 1 жовтня. Автобус нам надали 1 грудня. Він возив до канікул, до 30 грудня. Із 30 грудня по 1 лютого в них були канікули. 31 січня, о 18-й годині вечора нас, батьків, повідомили ,що діти завтра йдуть пішки в школу. Вчора я своїх дітей до школи не пустила, так само як багато інших батьків”, – каже жінка.

Надія Сенчишин. Суспільне Тернопіль

У селі Малий Кунинець проживає 24 дитини шкільного віку.

“У мене двоє дітей теж ходять до школи. Одна ходить у 8 клас інша в 3-й. Вчора моя одна дитина ходила до школи, а друга була вдома. Старша пішла до школи, а молодша залишилась. Сьогодні поїхали з сусідськими дітьми до школи, бо було чим, а назад не знаю, чим їх забрати”, – розповіла місцева жителька Віра Федючок.

Віра Федючок. Суспільне Тернопіль

Діти Юлії Горобець йдуть до школи годину.

“Додому приходять 16-17 година. Змерзли ,змокли, ноги болять. Сумка, книжки, 5-6 книжок несуть”.

Жительки села. Суспільне Тернопіль

Відстань від села до Великокунинецької гімнаії, у якій навчаються діти, 5 кілометрів. За словами Надії Сенчишин, діти ходять полем.

“Дорога в нас гарна, але їхати немає чим. Дуже страшно пускати дітей, бо тут машини дуже швидко їздять і дуже страшно, бо є багато собак безпритульних, що можуть напасти на дітей”.

Надія та Ангеліна Сенчишини. Суспільне Тернопіль

Ангеліна Сенчишин, яка навчається у шостому класі розповіла, що інколи пропускає уроки, бо немає чим приїхати до школи.

“Інколи мама викликає машину. Інколи буває таке, що до школи неможливо піти, бо у мами немає грошей заплатити”.

Школярка каже, з дому вчитися не хоче.

“Краще з друзями, бо часто буває таке, що відключають світло і от ніяк. А з друзями набагато веселіше, разом в компанії”.

Ангеліна Сенчишин. Суспільне Тернопіль

У Великокунинецькій гімназії навчається 90 учнів, з них 18-тьом потрібен довіз із Малого Кунинця, розповіла Суспільному директорка Ольга Баран.

“Автобус не їздить, тому що не відбувся тендер на підвезення людей. Зараз знаю, що все доопрацьовуються. В найближчий час, я думаю, все буде вирішено. В нас із понеділка заплановано батьківські збори”.

Великокунинецька гімназія. Суспільне Тернопіль

Ольга Баран каже, що діти, які не можуть доїхати до школи, мають можливість навчатися онлайн.

“На час, коли немає автобуса, батьки пишуть заяви і ми організуємо дистанційне навчання. Єдина проблема – це може бути відключення світла. Тоді в той момент, коли воно буде, будемо організовувати навчання”.

Матері зібралися, аби порадитися щодо доїзду дітей до школи. Суспільне Тернопіль

Начальниця відділу освіти Вишнівецької селищної ради Марія Погранична повідомила, – минулого року довезення дітей коштувало громаді 2 080 гривень на день.

“Це був маршрут Малий Кунинець, Великокунинецька гімназія, тоді цей автобус їхав у хутір Кривчики і довозив дітей у гімназію в селі Кривчики і, відповідно, в зворотному напрямку. Це відстань в один бік 26 кілометрів, відповідно, у дві сторони – це 52 кілометри. Орієнтовно, така послуга коштувала 40 гривень за кілометр”.

Марія Погранична. Суспільне Тернопіль

За такі гроші, перевізник, який возив дітей до школи минулого року, цьогоріч працювати не погодився, каже Марія Погранична.

“Наразі цей перевізник сказав, що він не готовий возити дітей, тому що це дуже невідповідально і абсолютно нерентабельно для нього. Але будемо сподіватися, що закупівля пройде і комусь буде цікаво возити дітей, бо нам це потрібно”.