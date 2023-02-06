На війні загинув колишній голова Тернопільського осередку Молодіжного Націоналістичного конгресу Василь Капустинський

У боях на Луганщині з російськими окупантами загинув громадський діяч, дійсний член МНК, кандидат в дійсні члени Пласт – український скаутинг (станиця Чортків) Василь Капустинський.

Він був співорганізатором теренової гри «Гурби-Антонівці», у 2021 році – комендант традиційного вишкільного табору «Лисоня». Очолював Тернопільський обласний осередок МНК.

На фронт пішов добровольцем, служив у 95-й десантно-штурмовій бригаді.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника!

Вічна та світла пам’ять!