Ростислав Валіхновський за три дні зробив немовлятам 12 безкоштовних пластичних операцій

Видатний пластичний і реконструктивний хірург Ростислав Валіхновський разом зі своєю командою за три дні зробив 12 безкоштовних пластичних операцій.

Це вартує довгих годин роботи хірургів, анестезіологів, сестер та всього медичного персоналу, що був залучений до проекту, – каже хірург.

Безмежно вдячний команді лікарів з однієї з найвідоміших медичних шкіл світу Harvard Medical School – Gennadiy Fuzaylov та Jay Austen. Загалом понад 60 українських родин, а сьогодні до них додалося ще 12, отримали безкоштовну хірургічну допомогу у лікуванні вродженого д

Тисну руку і кожному співробітнику моєї команди Valikhnovski Surgery Institute. Дякуюємо за підтримку ефекту «заяча губа». Ринкова вартість однієї операції близько 100 000 гривень.Тисну руку і кожному співробітнику моєї команди Valikhnovski Surgery Institute. Дякуюємо за підтримку Київська міська державна адміністрація – КМДА та Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Mykola Povoroznyk . Тільки коли ми об’єднуємся та щиро любимо свою справу, можна творити добро. Далі буде…

До слова, Ростислав Валіхновський з 1990 року навчався у Тернопільському державному медичному інституті імені І. Я. Горбачевського на факультеті лікувальної справи, який закінчив із червоним дипломом.

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