Чортків отримав свій додаток для смартфонів

Чортків Smart – перший міський інформаційно-довідниковий ресурс Чорткова з великим переліком корисних функцій для мешканців та гостей міста. Додаток працює на операційних системах Android та IOS, тож доступний для завантаження на GooglePlay та AppStore. Чортків Smart – це результат спільної роботи Чортківської міської ради та компанії-розробника ТзОВ «Комкор-Сервіс», – повідомляють у міській раді.

Задум додатку полягає у тому, щоб створити інформаційний продукт,який би дозволив покращити комунікацію між міською радою, комунальними підприємствами та мешканцями. І водночас – отримати інструмент промоції Чорткова, що дозволить зробити місто цікавішим та впізнаванішим для туристів.

Головне завдання Чортків Smart – швидке оповіщення чортківчан щодо аварійно-ремонтних робіт (відключення водо- чи електропостачання), анонсів, оголошень різноманітних подій тощо. Окрім того, всі, хто завантажать додаток, матимуть змогу:

– дізнатись найсвіжіші новини Чортківської міської ради;

– ознайомитись із загальною інформацією про місто (історія, сьогодення міста, сакральні споруди, музеї, культурно-масові та спортивні заходи);

– оглянути онлайн карту Чорткова;

– переглянути фотогалерею міста;

– ознайомитись із інформацією про готелі, заклади харчування, служби таксі у Чорткові, а також про туристичні маршрути;

– дізнатись про транспортне сполучення із Чортковом та чимало іншого. Додаток містить довідник, у якому зібрано номери телефонів найважливіших служб та інстанцій, з можливістю телефонувати до цих установ зі свого смартфону через натискання того чи іншого номера, який переводить користувача у режим активного телефонного дзвінка. Ще одна важлива функція для покращення комунікації між Чортківською міською радою та мешканцями міста – за допомогою Чортків Smart жителі міста, які зареєструються у системі додатку, зможуть надсилати свої повідомлення на адресу міської ради через розділ «Зв’язок» – «Повідомити про проблему», вказавши ім’я та прізвище, e-mail, номер телефону та адресу проживання. Посилання для завантаження:

Android – https://play.google.com/store/apps/details…

IOS https://itunes.apple.com/…/%D1%87%D0%BE%D1%80…/id1461453436…

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