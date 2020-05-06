Скандал на Тернопільщині: священник викинув паски на смітник

Мешканці села Підгайці Шумського району, обуренні на місцевого священика московського патріархату Хіміча Василя (на фото). Причина обурення, наруга над святим хлібом, а саме пасками, які були висипані прямо на гноєві. За словами свідків, ці паски люди зносили священнику протягом суботи та неділі, на Провідну неділю. Освячення пасок проводились у новозбудованій капличці села Підгайці. За словами односельчан, прихожани проходили таємно попри заборону масових зібрань під час карантину. А вже 4 травня селяни побачили, як на суміш виділень свійських тварин за хлівом у дворі, де мешкає священнослужитель, лежить велика кількість великоднього хліба, що люди зносили для освяти.

Чи можна було роздати освячені паски малозабезпеченим чи пристарілим? Чому саме на гній, освячений хліб? Яка ваша думка, як мав би чинити цей чоловік, який має навчати вірних не тільки словом, але й живим прикладом?

Фото та розповідь мешканців села Підгайці Джерело: Типовий Кременець