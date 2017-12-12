7 шкіл міста змагалися в олімпіаді з лінгвістики: підсумки
3 грудня в ТНВК “Школа-ліцей 6 ім. Н. Яремчука” відбувся регіональний етап лінгвістичної олімпіади для школярів Тернопільщини. У конкурсі взяли участь учні семи шкіл міста.
Усього було 46 учасників у двох вікових категоріях: молодшій (6-8 класи) та старшій (9-11класи).
У молодшій групі найвищі результати показали:
1. Папірянська Софія (29 балів), 8 клас ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука»;
2. Грицина Ярослав (26 балів), 6 клас ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука»;
3. Таравська Ірина (25 балів), 8 клас ТНВК «Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука»
У старшій групі найвищі результати показали:
1. Демчук Анастасія (43 бали), 11 клас ТЗОШ №24;
2. Сенчук Святослав (39 білів), 11 клас ТСШ № 3;
3. Круп’яник Аліна (37 балів), 10 клас ТЗОШ №28.
Учні, які зайняли перші два місця у обох категоріях, представлять Тернопільську область на всеукраїнському рівні у березні в Києві.
Решта учасників отримають свій результат електронною поштою, яку вони зазначили при реєстрації.
Нагадаємо, лінгвістична олімпіада — це новий напрям, який розвивається в Україні крайні 5 років. Проте національна команда вже має здобутки і на міжнародній арені.