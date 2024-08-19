Сьогодні історичний день для Чорткова, – Володимир Шматько

Підписали угоду про партнерство між містами Чортків, Україна та Айка, Угорщина, повідомляє міський голова Чорткова.

Дякую міському голові Schwartz Béla Дуже сподіваюся, і переконаний, що діалог між громадами допоможе нам знаходити відповіді на політичні питання і швидше інтегруватися до стандартів ЄС. Д ипломатія і спілкування з мудрими людьми – спільний успіх добросусідства

Коротко про головне:

Володимир Шматько познайомився з мерами інших міст та країн Європи які є побратими міста Айки.

(Китай, Німеччина, Австрія, Румунія і Фінляндія)

відпустив білого голуба миру;

висадив дерево – Чортків);

багато інтерв’ю для місцевих журналістів про війну і московську агресію проти України;

домовилися писати спільні заявки на проєкти розвитку міст. Особливо нам зараз дуже треба обладнання для реабілітаційного відділення Чортківська центральна міська лікарня