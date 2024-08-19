10:25 | 20.08.2024
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Сьогодні історичний день для Чорткова, – Володимир Шматько

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Підписали угоду про партнерство між містами Чортків, Україна та Айка, Угорщина, повідомляє міський голова Чорткова.

  • Дякую міському голові Schwartz Béla за підтримку України і Чорткова! Дуже цінно чути, тут в Угорщині, від наших нових друзів про територіальну цілісність України, і підтримку України на шляху до ЄС.  Дуже сподіваюся, і переконаний, що діалог між громадами допоможе нам знаходити відповіді на політичні питання і швидше інтегруватися до стандартів ЄС. Дипломатія і спілкування з мудрими людьми – спільний успіх добросусідства
Коротко про головне:
✅ Володимир Шматько познайомився з мерами інших міст та країн Європи які є побратими міста Айки.
(Китай, Німеччина, Австрія, Румунія і Фінляндія)
✅ відпустив білого голуба миру;
✅ висадив дерево – Чортків);
✅ багато інтерв’ю для місцевих журналістів про війну і московську агресію проти України;

✅ домовилися писати спільні заявки на проєкти розвитку міст.

❗️Особливо нам зараз дуже треба обладнання для реабілітаційного відділення Чортківська центральна міська лікарня

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