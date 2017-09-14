Сьогодні шляховики продовжують ремонтні роботи на 6 автошляхах краю

На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області сьогодні тривають роботи з капітального, поточного середнього ремонту та ліквідації ямковості.

Так, у Борщівському районі на шляхопроводі у Скала – Подільській задіяно декілька бригад дорожників. Працює фреза, виконують підготовчі роботи.

На трасі Тернопіль – Львів в населеному пункті Озерна задіяні декілька ремонтних бригад. Тут дорожники влаштовують вирівнюючий шар асфальтобетону, працюють котки та асфальтоукладчик. На цчй же дорозі на обході маста Зборів продовжує роботу установка РЕКС виконуючи регенерацію дорожнього покриття.

Також, роботи з поточного середнього ремонту тривають у Гусятинському районі на дорозі Гримайлів – Яблунів (Хоростків). Наразі шляховики влаштовують вирівнюючий шар асфальтобетону.

Ліквідація ямковості ін’єкційно-струменевим методом продовжується на дорогах Тернопіль – Скалат – Жванець, Тернопіль – Хоростків через Козівку та обхід Тернополя – Лозова. Тут, сьогодні заплановано ліквідувати 880 метрів квадратних ямковості.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області просить водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей спричинених ремонтними роботами. А також бути уважними та дотримуватись безпечної швидкості руху на ділянках ремонту.