Щоб знати реальний стан здоров’я студентів, у тернопільському виші відновили профілактичні огляди

Про це повідомляє прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського.

З початку цього тижня в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського розпочалися профілактичні огляди студентів першого і другого курсів, які триватимуть упродовж двох тижнів, – йдеться у повідомленні прес-служби. Як розповів доцент кафедри внутрішньої медицини №3 Богдан Носалик, більша кількість майбутніх медиків другого курсу уже оглянута фахівцями нашого університету. Стан здоров’я перевіряють у представників медичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів. Після проведення огляду спеціалісти рекомендують того чи іншого студента до занять з фізкультури в основній групі чи спецгрупі.

«Цього року вперше за багато років у ТДМУ відновлена практика профілактичних оглядів, яка була раніше відмінена в Україні загалом. У попередні роки ми брали до уваги інформацію про стан здоров’я студента з довідки, яку він надавав. Цьогоріч проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор Степан Запорожан виступив з ініціативою відновити профілактичні огляди, щоб знати реальний стан здоров’я наших студентів. Молодих людей оглядають терапевти, хірурги, ортопеди. Медична сестра здійснює реєстр усіх студентів і збір інформації, яку надали лікарі», – додав доцент кафедри інфекційних хвороб Василь Качор.

Після того, як фахівцями буде встановлена медична група для кожного студента, представники кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання проводитимуть тестування на фізичну витривалість.

«Згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України» (від 15.12.2016 № 4665), ми будемо оцінювати фізичну підготовку молоді. Ті, хто за рекомендацією медиків будуть зараховані до основної групи, показуватимуть результати з рівномірного бігу на 3000 метрів або 2000 метрів на час, підтягування на перекладині або підтягування лежачи, стрибків у довжину з місця, нахилу тулуба вперед з положення сидячи. Відповідного до рівня фізичної підготовки студентам рекомендуватимуть заняття в тих чи інших секціях», – зазначив доцент кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини і фізичного виховання Володимир Коваль.

Використані в матеріалі світлини – прес-служби ТДМУ.