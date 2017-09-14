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Щоб знати реальний стан здоров’я студентів, у тернопільському виші відновили профілактичні огляди

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Про це повідомляє прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського.

З початку цього тижня в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського розпочалися профілактичні огляди студентів першого і другого курсів, які триватимуть упродовж двох тижнів, – йдеться у повідомленні прес-служби. Як розповів доцент кафедри внутрішньої медицини №3 Богдан Носалик, більша кількість майбутніх медиків другого курсу уже оглянута фахівцями нашого університету. Стан здоров’я перевіряють у представників медичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів. Після проведення огляду спеціалісти рекомендують того чи іншого студента до занять з фізкультури в основній групі чи спецгрупі.

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«Цього року вперше за багато років у ТДМУ відновлена практика профілактичних оглядів, яка була раніше відмінена в Україні загалом. У попередні роки ми брали до уваги інформацію про стан здоров’я студента з довідки, яку він надавав. Цьогоріч проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор Степан Запорожан виступив з ініціативою відновити профілактичні огляди, щоб знати реальний стан здоров’я наших студентів. Молодих людей оглядають терапевти, хірурги, ортопеди. Медична сестра здійснює реєстр усіх студентів і збір інформації, яку надали лікарі», – додав доцент кафедри інфекційних хвороб Василь Качор.

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Після того, як фахівцями буде встановлена медична група для кожного студента, представники кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання проводитимуть тестування на фізичну витривалість.

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«Згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України» (від 15.12.2016  № 4665), ми будемо оцінювати фізичну підготовку молоді. Ті, хто за рекомендацією медиків будуть зараховані до основної групи, показуватимуть результати з рівномірного бігу на 3000 метрів або 2000 метрів на час, підтягування на перекладині або підтягування лежачи, стрибків у довжину з місця, нахилу тулуба вперед з положення сидячи. Відповідного до рівня фізичної підготовки студентам рекомендуватимуть заняття в тих чи інших секціях», – зазначив доцент кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини і фізичного виховання Володимир Коваль.

Використані в матеріалі світлини – прес-служби ТДМУ.

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