«Якщо місто файне, то це означає, що воно трохи село», — Володимир Гевко про “гімн” Тернополя

Тернопільський блогер Володимир Гевко написав у соцмережах коментар до так званого гімну Тернополя “Файне місто Тернопіль” з репертуару гурту “Брати Гадюкіни”. А що ви про це думаєте?

“Наскільки я люблю творчість гурту “Брати Гадюкіни” – рівно настільки я терпіти не можу пісню “Файне місто Тернопіль”, — написав Володимир Гевко. — Навіть трошки більше. Це прекрасний зразок того, коли люди, не розібравшись у контексті і вирвавши три слова, роблять з чого попало гімн і панегірик місту.

Пригадую, Сергій Кузьмінський сам трохи соромився цієї пісні не любив коли з творчості Гадюкіних робили бо-зна-шо, бо це був більше стьоб і рок-н-рол.

Тому мене одночасно усміхає і бісить, коли з цієї пісні роблять неофіційний гімн міста і періодично випливають чутки про офіційний (sic!).

Слово “файний” носить дуже провінційну і трохи сільську, пасторальну конотацію. Тому якщо місто файне – то це означає, що воно трохи село. Навіть трохи більше ніж повністю. І контекст пісні цю тезу підтверджує. Пісенька про тупеньку малолітню попсовичку, яку терпіти довго стало несила.

Але тема зайшла і множиться численними похідними фестивалями, ресторанами і тому подібним.

Воу, воу, воу, ̶п̶а̶л̶є̶х̶ч̶є̶ єее!”, — кінець цитати Володимира Гевка.