Спад епідемії очікуємо не раніше початку червня, – епідеміологи з Чорткова Микола Михайлюк та Олег Голінатий

Вже більше місяця Україна живе в умовах жорсткого карантину. Чи є результати таких обмежень, як бореться із коронавірусом Чортків і чи насправді ця недуга така страшна? На ці та багато інших запитань дали відповідь завідувач Чортківського міськміжрайонного відділу ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» Микола Михайлюк та завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень Олег Голінатий.

Миколо Євгеновичу, на вашу думку, такі жорсткі умови карантину, які зараз діють в Україні, дають результат?

– Порівнюючи практики інших європейських країн, в яких також лютує коронавірус, та Україну – можна з впевненістю сказати, що карантин дає позитивні результати. Ми бачимо, що в нас хворіє менше людей і відсоток летальності, на щастя, значно нижчий. Багато хто переносить недугу практично безсимптомно. Обмеження були введені вчасно, що дало змогу уникнути різкого збільшення кількості хворих. Головне завдання карантину – запобігти швидкому та безконтрольному поширенню інфекції. На мою думку, Україні це вдалося.

Як Ви ставитеся до відкриття ринків та часткового послаблення карантину?

– Відкриття ринків для мене це питання, яке можна обговорювати з різних сторін. Звісно, з економічної точки зору це доцільно і потрібно, бо людям, які продають сільськогосподарську продукцію необхідно її десь реалізовувати. Наші ринки відповідають всім нормам та стандартам, на них реально дотримуватися дистанції.

Питання в тому, чи готові покупці не скупчуватися у черзі, носити маски та відповідально ставитися до відвідування ринку? Також за рекомендаціями МОЗ всі покупці повинні при вході проходити температурний скринінг. Робити це нема кому, бо весь медичний персонал має свої обов’язки і виконує свою безпосередню роботу. Тому зараз напрацьовується модель відкриття ринку.

Не зважаючи на карантин та штрафи, на вулицях міста з’являється все більше і більше людей. Яких обмежень жителям слід ще дотримуватися, щоб убезпечити себе від можливого зараження?

– Стримати людей ми не можемо. Попри всі заклики та прохання залишатися вдома все більше і більше мешканців виходить на вулиці. Ми очікуємо послаблення карантину, а разом з тим – збільшення кількості хворих. Тому ще раз наголошую – масковий режим, соціальна дистанція та часте миття рук з милом – головні засоби, які допоможуть не захворіти.

Про епідеміологічну ситуацію в Чорткові та етап епідемії у місті розповів лікар-епідеміолог Олег Голінатий.

Багато українських вірусологів запевняють, що вірус мутував, і ми вже маємо не те захворювання, що було в Китаї чи Італії. Чи має долю правди ця теорія?

– Звісно, така думка є, і вона досить обґрунтована. Віруси постійно мутують і стають більш вразливі та слабші. Головне завдання вірусних інфекції не вбити організм, а мати змогу розмножуватися. Загине людина – загине і вірус. Віруси мають здатність пристосовуватися для того, щоб зменшити свою агресивність. Він змінюється так, щоб викликати захворюваність, але не вбити носія.

– Знаємо, що будь-який процес, пов’язаний із інфекційним захворюванням проходить декілька етапів – ріст, пік та спадання. На якому етапі зараз епідеміологічна ситуація у Чорткові?

– Ми зараз однозначно перебуваємо на етапі росту кількості хворих. Перебіг даного захворювання буде характеризуватися хвилями. Слід зазначити, що різні райони та області досягнуть піку в різний період. Очікуваний спад епідемії слід очікувати не раніше кінця травня – початку червня.

– Коли ж врешті-решт чортківчани можуть очікувати завершення епідемії?

Про повне завершення епідемії говорити ще рано, скоріш за все новий спалах варто очікувати в осінній період. Якщо говорити про захворювання COVID-19, то непевно, воно перейде у ряд сезонних і вже нікуди не зникне. Просто в більшості частини населення невдовзі з’явиться імунітет. Наше завдання зараз вберегти людей із низьким імунітетом та уникнути важких і летальних випадків.

На щастя, у Чорткові всі хворі у задовільному стані, вони на амбулаторному лікуванні та перебувають під наглядом сімейних лікарів. Проте розслаблятися ще не варто. Навіть при послабленому карантині варто дотримуватися всіх рекомендацій, бо з відкриттям торгових центрів, парків, скверів та інших об’єктів вірус нікуди не дінеться, тому варто бути обережним.

За інф. Чортківська міська рада