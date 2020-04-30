“Чиста” реальність Ланівців (Відео)
У Ланівцях зафіксовано несанкціоноване викидання сміття на вул. Грушевського
За даними внутрішнього розслідування порушником є мешканець м. Ланівці. На відео чітко видно, що особа викидає сміття рослинного походження на зелену зону за межі сміттєвих контейнерів.
- Для уточнення достовірності наших даних та притягнення порушника до відповідальності ми звернулися із заявою до правоохоронних органів, – зазначили у Лановецькій міській раді. – Закликаємо усіх мешканців, які стають свідками таких або схожих ситуацій, фіксувати їх на відео- чи фотоносії! Тільки разом ми зможемо навести лад у своїй громаді!