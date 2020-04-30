15:30 | 30.04.2020
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“Чиста” реальність Ланівців (Відео)

Irena 0 Views Прокоментуй!

У Ланівцях зафіксовано несанкціоноване викидання сміття на вул. Грушевського

За даними внутрішнього розслідування порушником є мешканець м. Ланівці. На відео чітко видно, що особа викидає сміття рослинного походження на зелену зону за межі сміттєвих контейнерів.

  • Для уточнення достовірності наших даних та притягнення порушника до відповідальності ми звернулися із заявою до правоохоронних органів, – зазначили у Лановецькій міській раді. – Закликаємо усіх мешканців, які стають свідками таких або схожих ситуацій, фіксувати їх на відео- чи фотоносії! Тільки разом ми зможемо навести лад у своїй громаді!

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