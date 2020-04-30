“Чиста” реальність Ланівців (Відео)

У Ланівцях зафіксовано несанкціоноване викидання сміття на вул. Грушевського

За даними внутрішнього розслідування порушником є мешканець м. Ланівці. На відео чітко видно, що особа викидає сміття рослинного походження на зелену зону за межі сміттєвих контейнерів.

Для уточнення достовірності наших даних та притягнення порушника до відповідальності ми звернулися із заявою до правоохоронних органів, – зазначили у Лановецькій міській раді. – Закликаємо усіх мешканців, які стають свідками таких або схожих ситуацій, фіксувати їх на відео- чи фотоносії! Тільки разом ми зможемо навести лад у своїй громаді!