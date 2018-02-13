Чому Креатор-Буд підтримав Ігри Героїв у Тернополі (відео)

Вперше у Тернополі відбулись всеукраїнські змагання “Ігри героїв”. П’ятнадцятеро учасників, серед яких ветерани АТО та цивільні люди з інвалідністю демонстрували свої спортивні досягнення з кросфіту. У травні проекту “Ігри героїв” виповниться 2 роки. За цей час спортсмени на візках, з травмами верхніх та нижніх кінцівок об’їздили понад 10 міст України і об’єднали найдостойніших – сильних фізично та духовно, людей які власним прикладом доводять кожному з нас, що немає нічого неможливого, і кожен може досягнути у житті своєї мети. Автор та засновник всеукраїнських змагань для людей з обмеженими можливостями Євген Коваль відзначив високий рівень організації заходу у Тернополі.



Євген Коваль – засновник проекту “Ігри героїв”

– В цьому році Тернопіль став першим містом , який приймає Ігри Героїв. В минулому році ми закінчили рік тим, що провели ігри героїв міжнародні . ми привезли атлетів з Америки, Грузії, які змагалися в таких дисциплінах як силовий фітнес та стрільба , кросвіт та стронгмен. Головним суддею зі стронгмену був Василь Вірастюк .

Андрій Гуменний – організатор проекту “Ігри Героїв” у м. Тернопіль

– Є відбірковий тур, є фінал, є міжнародні змагання, туди попадають найсильніші, ті, що пройшли всеукраїнські змагання. Зараз цей проект вийшов на міжнародний рівень.

Співорганізатор проекту “Ігри Героїв” у Терополі, ветеран третього полку спецпризначення Володимир Розум’як висловив своє захоплення українськими спортсменами і подякував за фінансову підтримку підприємцю та меценату, керівнику будівельної компанії «Креатор-Буд» Ігорю Гуді.

Володимир Розум’як – співорганізатор проекту «Ігри героїв» у м. Тернопіль

– Я звернувся до свого близького друга Ігоря Богдановича Гуди , керівника компанії Креатор-Буд за підтримкою, розказав йому про цей проект . Ігор відразу відгукнувся, безпосередньо Креатор-Буд став головним спонсором , за що я хочу висловити йому великі слова вдячності

Самі ж спортсмени достойно представили свій рівень підготовки у змаганнях. Для кожного з них «Ігри героїв» – це невід’ємна частина життя.



Гуменюк Роман – учасник проекту “Ігри героїв” (м. Львів)

– Особисто для мене це є можливість перевірити себе , можливість кинути собі черговий виклик і доказати так, я це зможу, так немає нічого неможливого.

Кулаковський В’ячеслав – учасник проекту “Ігри героїв” ( м. Дніпро)

– Мне всегда надо быть на уровне и развиваться в разных направлениях, по этому мне по другому никак.

Яковець Олександр – учасник проекту “Ігри героїв” ( м. Львів).

– Насамперед – це виклик самому собі , спробувати свої можливості ну і побачити друзів, ми всі живе в різних частинах україни , ще один привід зустрітися 00.45

Святослав Олійник – учасник та співорганізатор проекту “Ігри героїв” ( м. Тернопіль)

– Всім хлопцям я хотів би побажати ніколи не здаватися і завжди йти вперед.

Не забули цього дня і про загиблих воїнів, тих, які віддали найдорожче – власне життя за мир в Україні . Родинам військових висловили подяку і вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання. Переможці спортивних змагань у трьох категоріях отримали медалі, кубки, подарунки та грошові нагороди. Герої – спортсмени готуються до наступного етапу всеукраїнських ігор.