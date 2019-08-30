Мама 25-річного Петра Кобильника, якого в червні знайшли непритомним біля колії в Тернополі, просить про допомогу

10 червня цього року в важкому стані до лікарні потрапив 25-річний тернополянин Петро Кобильник, якого травмував тепловоз у Тернополі.

Локомотив рухався з Березовиці до станції Тернопіль з 11 вагонами, наповненими зерном. Що на повороті біля правої колії хтось лежить, машиніст помітив занадто пізно, відтак загальмувати вчасно не встиг. Петро Кобильник лежав біля колії непритомним. Як він там опинився, досі невідомо, адже впродовж більше двох місяців після цього хлопець перебував у комі, тепер йому необхідна тривала і важка реабілітація, він досі не говорить.

– До кінця липня син перебував у реанімації Тернопільської обласної лікарні, там його вивели з тяжкого стану і перевели в міську лікарню, – розповіла “Погляду” мати постраждалого пані Лілія. – Щодня йшло близько 5 тисяч грн вдень тільки на антибіотики, а були і операції, потреба в різних медикаментах. На жаль, у сім’ї зараз працюю лише я, тому, аби рятувати сина, доводиться сподіватися на допомогу добрих людей.

Зараз стан Петра такий, що потрібна тривала щоденна, високопрофесійна реабілітація. Фахівців такого рівня матері вдалося знайти у селі Модричі, що біля Трускавця у Львівській області.

– На реабілітацію потрібно щонайменше три місяці, – каже Лілія Анатоліївна. – За перші 10 днів, відколи ми тут, уже помітні перші позитивні результати: Петра привезли сюди повністю лежачого, тепер його навчили сидіти, тому можна вивозити його за межі палати на прогулянку, в зал для занять. Попереду важка щоденна праця, щоб стати на ноги.

Допомогти Петрові одужати можна, перерахувавши гроші на картку Приватбанку його матері: №5168757314322183 (Семенюк Лілія Анатоліївна).

Автор: Ірина Юрко.