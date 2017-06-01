1 червня – день народження більшості з нас, — тернополянин Володимир Гевко

1 червня – день народження більшості з нас.

День, коли щороку приходить розуміння того, що хочеться жити і навіть відпочивати.

1 червня – всесвітній день людини. Літо – найбільший правозахисник і конституційний суддя, інспектор із соціального захисту, лікар, масажистка і стриптизерка, бармен і офіціант, приятель і приятелька.

Літо – це свято на нашій вулиці, взагалі на усіх вулицях світу, на котру не зайдеш. Вистраждана індульгенція людству за змерзлі руки, численні дрижаки, калюжі і брудні сніги. Ми чесно відробили за рік кожен день червня, липня і серпня. 31 травня усі в черзі біля кас на отримання заробленого.

На три місяці ми розлучаємось з отим всім неоковирним і аліменти у вигляді полуниць і черешень повністю покривають усю завдану шкоду.

Прасуйте шорти, готуйтесь до свята).

Володимир Гевко.