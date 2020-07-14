«Зарваниця нас чекає. Але, зважаючи на епідемічні обставини, проща відбудеться онлайн», – Блаженніший Святослав

Цьогорічна Всеукраїнська проща до Зарваниці, яка щороку відбувається в неділю після свята Верховних апостолів Петра і Павла, відбудеться онлайн. Про це сказав Блаженніший Святослав, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, 12 липня на завершення Літургії в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві.

«Цього року у зв’язку з пандемію коронавірусу ми були змушені скасувати всі велелюдні прощі. Але проща до Зарваниці відбудеться! Відбудеться онлайн», – відзначив Глава Церкви.

За його словами, силами Тернопільсько-Зборівської архиєпархії буде організована ціла духовна програма. «Тому запрошую вас долучатися навіть на відстані до цієї духовної мандрівки», – попросив Предстоятель УГКЦ.

«Зарваниця відкрита. Нас чекає. Але я дуже прошу вас, зважаючи на ті непрості епідемічні обставини, зокрема в Західній Україні, пройдіть цією дорогою до Зарваниці приватно, у своїх родинах або навіть особисто. Зарваниця відкрита цілодобово щодня і кожного з вас чекає і запрошує», – наголосив Глава Церкви.

Він попросив на наступну неділю все-таки лишитися вдома і брати участь у тій прощі онлайн. «Нам на серці лежить ваше здоров’я. Тому, з одного боку, прагнемо пережити цей особливий духовний досвід прощі до Зарваниці, але одночасно не хочемо наражати ваше життя і здоров’я на небезпеку», – сказав Блаженніший Святослав.

Запрошуємо всіх вірних взяти участь у Божественній Літургії, яка транслюватиметься наживо в неділю, 19 липня, о 9.00 з Марійського духовного центру в Зарваниці на медіаресурсах УГКЦ за посередництвом «Живого телебачення».

Департамент інформації УГКЦ