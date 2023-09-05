Тернопіль приєднається до Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day» разом з 70 мільйонами учасників у 191 країні Світу

“Участь кожного важлива. В часи екологічної катастрофи та щоденного екоциду потрібно разом робити екологічне відновлення і розвивати свідоме, соціально та екологічно відповідальне громадянське суспільство, розвивати культуру чистоти та правильного поводження з відходами, дбати про довкілля, зберегти природні ресурси, адже екосистема – це наше життя, здоров’я, повітря, вода, земля, їжа, тваринний та рослинний світ. Дякую кожному, хто не залишається осторонь, боронить нашу державу та сприяє відновленню. Закликаю всіх долучитись до найбільшого екоруху країни та разом боронити екологічний фронт та зробити Україну чистою” – Юлія Мархель, координаторка World Cleanup Day в Україні.

16 вересня 2023 року під гаслом «Хай небо буде мирним, а Україна чистою!» у 24 регіонах з дотриманням обмежень воєнного часу, враховуючи нор ми безпеки та географічні особливості регіонів, Україна традиційно приєднається до Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day» разом з 70 мільйонами учасників у 191 країні Світу.

Основна мета – формування культури чистоти, правильного поводження з відходами та відповідального споживання ресурсів серед громадян, об’єднання зусиль заради екологічного майбутнього.

У зв’язку з воєнним станом, учасників закликають не робити масові скупчення та брати участь лише у прибираннях на рекомендованих та дозволених органами місцевого самоврядування локаціях, попередньо пройшовши інструктажі техніки безпеки, навчання та під час сигналу тривоги спускатись в укриття. Прохання не публікувати адреси та час локацій на відкритих інформаційних ресурсах, а сторіси та пости в соціальних мережах робити не раніше ніх за 2 години після завершення роботи локацій.

Участь візьмуть комерційні та некомерційні організації, компанії та державні установи, співробітники яких приєднуються в різних форматах на рівні корпоративної соціальної відповідальності, засоби масової інформації, освітяни, лідери думок, пересічні громадяни.

Для закладів освіти відбудеться конкурс. Детальніше про нього та умови участі можна дізнатися у Положенні за посиланням: https://cutt.ly/nflKgaR

Формати участі будуть різні в залежності від географічного розташування та безпеки:

Для всіх, онлайн: Цифрове прибирання можна реалізувати в будь-якому зручному місці та в будь-який час. Видалення зайвої інформації зі своїх гаджетів, хмарних сховищ, електронних та інтернет ресурсів, дозволить розвантажити центри баз даних, на підтримку яких витрачається величезна кількість енергії, це прибирання зменшить кількість викидів CO2 в атмосферу – реєстрація результатів на сайті letsdoitukraine.org/digitalcleanup.

Колективні прибирання на території установ, організацій, закладів освіти. За такої форми кількість учасників у групі має бути обмежена, а площа – перевірена ДСНС на безпечність, у випадку сигналу тривоги всі мають спускатись в укриття.

Традиційні прибирання допускаються виключно на рекомендованих органами місцевого самоврядування локаціях.

Формування Національної мапи пунктів прийому вторинної сировини recyclingpoints.org «Знайди, сортуй, здавай!» сортування вторинної сировини та відправка на переробку.

Розбір завалів .

Українці за кордоном також можуть приєднатися. Організувати онлайн або офлайн прибирання, подякувати приймаючим містам та підтримати своє рідне місто навіть на відстані.

Важливо! Зареєструйте результат своєї участі у Всесвітньому дні прибирання за посиланням до 25 вересня 2023 року включно https://forms.gle/zjQtrZoL3KXZ5hP18