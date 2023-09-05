 Концерт  Юрія Великого з програмою “ДУШЕВНО, ПО-ДОМАШНЬОМУ”!  у Тернополі 17 вересня

17 вересня у Тернополі ПК “Березіль” відбудеться виступ Юрія Великого – найкращого українського коміка-пародиста. Його гострий гумор став потужною зброєю в антиросійській пропаганді. З лютого 2022 артист взяв участь у понад 200 благодійних концертів для військових та волонтерів. Серед них – сольні концерти в Києві, Дніпрі, Кам’янському, Черкасах та Одесі, які розпочали благодійний тур Україною з програмою “ДУШЕВНО, ПО-ДОМАШНЬОМУ”. Частина коштів від усіх концертів в турі буде направлена на купівлю дронів та пікапів для військових. На сьогодні вже зібрано понад 170 000 грн. На зібрані кошти були придбані дрони, які так потрібні нашим захисникам, та передані в підрозділ аеророзвідки 135 батальйону.

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