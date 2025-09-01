Рейд у Збаразькій громаді: виявлено незаконну вирубку дерев та сміттєзвалище

У Збаразькій громаді відбувся спільний рейд державного та громадського інспекторів з охорони довкілля. Його метою було запобігання та виявлення правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час перевірки зафіксовано кілька порушень природоохоронного законодавства:

незаконна порубка п’яти дерев у лісі комунальної власності за межами села Опрілівці. За це правопорушення складено адміністративний протокол, накладено штраф у розмірі 510 грн та нараховано майже 16 тис. грн збитків, які порушник має відшкодувати;

несанкціоноване висипання сміття за межами села Зарубинці. Винного притягнуто до адміністративної відповідальності зі штрафом у 340 грн.

В екологічній інспекції наголошують: самовільна вирубка дерев і засмічення територій шкодять довкіллю та тягнуть за собою відповідальність згідно із законом. Органи місцевого самоврядування зобов’язані організовувати належне управління відходами та забезпечувати охорону лісів комунальної власності.

Екоінспекція попереджає, що рейдові перевірки у громадах Тернопільщини триватимуть, а виявлені порушники нестимуть відповідальність.

📌 Якщо ви стали свідком порушень природоохоронного законодавства, повідомляйте Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області:

через вебресурс #ЕкоЗагроза;

поштою: м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3;

електронною поштою: tern@dei.gov.ua.