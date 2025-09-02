Тернопільщина спрямувала до бюджету понад 13,3 млрд грн: плюс чверть до минулорічних показників

За вісім місяців 2025 року платники податків Тернопільщини перерахували до Зведеного бюджету України 13 млрд 331,6 млн гривень.

Це на 2,7 млрд грн (або 25,4%) більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Показники доходів виконано на 108,3% – додатково отримано понад 1 млрд гривень.

До загального фонду держбюджету надійшло більше 6,2 млрд грн, що на 2 млрд 66,4 млн грн перевищило надходження торік у січні-серпні.

Основні джерела надходжень:

ПДВ – 2 млрд 287,3 млн грн;

ПДФО – 1 млрд 381,9 млн грн;

військовий збір – 1 млрд 446,3 млн грн;

податок на прибуток підприємств – 811,3 млн грн.

У Головному управлінні ДПС у Тернопільській області висловлюють вдячність платникам за сумлінність у виконанні своїх зобов’язань перед державою попри всі виклики воєнного часу, адже кожна сплачена гривня податків – це внесок у стійкість і перемогу України.