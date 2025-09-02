19:52 | 2.09.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Тернопільщина спрямувала до бюджету понад 13,3 млрд грн: плюс чверть до минулорічних показників

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

За вісім місяців 2025 року платники податків Тернопільщини перерахували до Зведеного бюджету України 13 млрд 331,6 млн гривень.

Це на 2,7 млрд грн (або 25,4%) більше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Показники доходів виконано на 108,3% додатково отримано понад 1 млрд гривень.

До загального фонду держбюджету надійшло більше 6,2 млрд грн, що на 2 млрд 66,4 млн грн перевищило надходження торік у січні-серпні.

Основні джерела надходжень:

ПДВ 2 млрд 287,3 млн грн;

ПДФО 1 млрд 381,9 млн грн;

військовий збір 1 млрд 446,3 млн грн;

податок на прибуток підприємств 811,3 млн грн.

У Головному управлінні ДПС у Тернопільській області висловлюють вдячність платникам за сумлінність у виконанні своїх зобов’язань перед державою попри всі виклики воєнного часу, адже кожна сплачена гривня податків це внесок у стійкість і перемогу України.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *