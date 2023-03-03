Для військовослужбовців з Тернополя передано на фронт автомобіль, а добровольчі формування отримали теплу форму

Понад рік в Україні триває повномасштабна війна. Тернопіль продовжує надавати необхідну допомогу нашим військовослужбовцям і на фронті, і в тилу.

2 березня на передову відправляється черговий транспортний засіб, а для добровольчих формувань передано 80 комплектів теплої військової форми.

«Продовжуємо допомагати Збройним силам України, однак нашої підтримки потребують і добровольчі формування, які вже більше року працюють в місті. Військові патрулюють Тернопіль та Тернопільський район, охороняють стратегічні об’єкти і допомагають правоохоронним органам, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Довший час добровольці мали одяг, який був куплений за власні кошти, але і вона потребує оновлення. Минулого року міською радою була прийнята Програма забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону, в межах якої ми вдруге передаємо форму для добровольчих формувань».

Підприємці міста також не залишаються остронь та продовжують підтримувати захисників. Сьогодні для бригади територіальної оборони, що сформана на базі міста передається вантажний автомобіль. Також військові отримають елементи одягу, зокрема теплі шкарпетки.