Тернопільська область отримала рекордні 615 мільйонів гривень від земельних платежів

На Тернопільщині земля залишається одним із найвагоміших джерел наповнення місцевих бюджетів.

За 9 місяців цього року громади області отримали 615,3 млн грн від земельного податку та орендної плати. Це на 26,4% більше, ніж торік – додатково 128,5 млн грн у місцеві скарбниці.

Основну частину надходжень забезпечив бізнес. Юридичні особи сплатили майже 449,5 млн гривень.

Водночас громадяни та власники земельних ділянок, які обробляють землю самостійно, перерахували ще 165,7 млн гривень.

Нагадаємо, плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно. Вона включає земельний податок та орендну плату за земельні ділянки державної й комунальної власності.

Згідно з Податковим кодексом України, власники та землекористувачі сплачують податок із моменту державної реєстрації права власності або користування ділянкою. Якщо ж ці права припиняються, сплата здійснюється лише за фактичний період володіння у поточному році.