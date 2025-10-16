ДТП на Тернопільщині: п’яний водій вʼїхав в авто з дітьми

15 жовтня 2025 року в Тернопільській області сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, у якій постраждали троє дітей. Водій одного з транспортних засобів перебував у стані алкогольного сп’яніння і був затриманий поліцією.

Деталі ДТП

Аварія сталася близько 17:00 на Підволочиському шосе, коли водій автомобіля BMW Х6 не переконався у безпечності маневру і розпочав розворот. В результаті маневру, автомобіль зіткнувся з BMW 740 LD XDRIVE, у якому перебували чотири людини — троє з них були дітьми.

На місце ДТП виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського відділення поліції. Трьом потерпілим дітям було надано медичну допомогу на місці пригоди, після чого їх доправили до медзакладу. Однак госпіталізації не знадобилось.

П’яний водій і його затримання

Газоаналізатор “Драгер” показав 2,2 проміле алкоголю в крові 37-річного водія, що значно перевищує допустиму норму. Після перевірки правоохоронці затримали порушника згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Водію, що став причиною аварії, може бути оголошено підозру згідно зі статтею 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння. Слідчі вже вирішують питання про обрання запобіжного заходу для затриманого.

Погіршення ситуації на дорогах: алкоголізм за кермом

Цей інцидент на Тернопільщині вкотре підкреслює небезпеку алкогольного сп’яніння за кермом. Водії, що сідають за кермо у нетверезому стані, не тільки порушують закон, але й наражають на небезпеку життя і здоров’я інших людей. Це особливо трагічно, коли постраждалими є діти.

Висновки та запобіжні заходи

Триває слідство, і правоохоронці наголошують на необхідності бути уважними та обережними на дорозі, особливо в умовах, коли п’яні водії стають основною причиною ДТП. Усі, хто став свідком порушень правил дорожнього руху, повинні повідомляти поліцію, щоб забезпечити безпеку на дорогах.

Тернопільська поліція закликає громадян утримуватися від кермування в нетверезому стані і відповідально ставитися до безпеки на дорозі.