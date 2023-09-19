Тернополянин організував незаконне переправлення через кордон військовозобов’язаного

Судитимуть тернополянина, що організував незаконне переправлення через кордон військовозобов’язаного за 6 500 тис доларів США

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя, що організував незаконне переправлення чоловіка призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підприємець отримав 6500 доларів США за внесення до інформаційної системи «Шлях» даних про військовозобов’язаного водія, що здійснює міжнародні перевезення вантажів. Чоловік, який бажав у такий спосіб перетнути кордон, насправді жодними перевезеннями не займався.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі СВ Тернопільського РУП та СУ ГУНП в Тернопільській області.





