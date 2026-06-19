Три доби вважався безвісти зниклим: на Чортківщині розшукали 66-річного чоловіка

На Чортківщині поліцейські спільно з волонтерами та місцевими жителями розшукали 66-річного мешканця Скали-Подільської громада, який три доби вважався безвісти зниклим.

Повідомлення про зникнення чоловіка надійшло на спецлінію 102 16 червня. До правоохоронців звернулася жителька села Бурдяківці, яка повідомила, що її чоловік не повернувся додому.

Під час перевірки поліцейські встановили, що 66-річний чоловік має проблеми зі здоров’ям. За словами рідних, він уже неодноразово залишав домівку, однак раніше його вдавалося швидко знайти завдяки спеціальному мікрочипу, вшитому в одяг. Цього разу пенсіонер одягнув інші речі, тому відстежити його місцеперебування не вдалося.

До пошуків залучили працівників відділення поліції №1 міста Борщів, правоохоронців із підрозділів Чортківського району, а згодом — волонтерів та небайдужих мешканців громади. Протягом двох діб вони перевіряли можливі маршрути пересування чоловіка, однак пошуки результатів не дали.

На третю добу зниклого вдалося знайти в лісі за п’ять кілометрів від місця проживання. Чоловік був живий, проте сильно виснажений. Його одразу госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.

У поліції наголошують, що саме завдяки злагодженим діям правоохоронців, волонтерів та місцевих жителів вдалося врятувати життя пенсіонерові.

Правоохоронці закликають громадян не зволікати із повідомленням про зникнення близьких людей, особливо якщо йдеться про осіб похилого віку або людей із проблемами зі здоров’ям. Оперативне реагування та швидка організація пошуків часто мають вирішальне значення для порятунку життя.