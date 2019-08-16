У Борщеві шукають судового розпорядника

Борщівський районний суд Тернопільської області оголошує конкурс

на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В»:

судового розпорядника.

Умови проведення конкурсу наведені у додатку до Наказу заступника керівника апарату Борщівського районного суду Тернопільської області від 13 серпня 2019 року №93-К.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 та Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 05.09.2017 №2646/0/15-17.

Перелік тестових завдань, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби та Міністерства юстиції України від 06.05.2016 року № 97/1328/5.

На офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби у розділі «Тестування» розміщена коротка інструкція користувача з проходження тестування.

Перелік документів для участі у конкурсі:

копія паспорта громадянина України

письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі

письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону

копію (копії) документа (документів) про освіту

оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою

заповнена особова картка встановленого зразка

декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік

Примітка. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік, надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК.

Зразки документів необхідних для участі у конкурсі:

Заява на участь у конкурсі особи

Заява на участь у конкурсі особи, яка має інвалідність

Заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

Форма особової картки державного службовця та Інструкція щодо її заповнення

Супровідний лист для пакету документів для участі у конкурсі

Строк подання документів – документи приймаються протягом 22 календарних днів з дня публікації повідомлення про оголошення конкурсу на сайті Національного агентства України з питань державної служби ( кінцевий термін прийняття документів 05 вересня 2019 року).

Дата і місце проведення конкурсу: 11 вересня 2019 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Борщівського районного суду Тернопільської області, Тернопільська область, м.Борщів, вул.Я.Кондри,5, каб.304.

Також, відповідно до пункту 60 Положення про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах та установах системи правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 05.09.2017 №2646/0/15-17, кандидат як учасник конкурсу, має право оскаржити рішення конкурсної комісії відповідно до статті 28 Закону України “Про державну службу”.

Якщо залишилися питання – звертатись до консультанта по роботі з персоналом Борщівського районного суду Тернопільської області Малинник Ірини Миколаївни (03541)-2-36-55