Молодь, яка «Будує Україну разом», знову відвідала Зарваницю

14 серпня Марійський духовний центр «Зарваниця» відвідала нова група волонтерів – учасників Всеукраїнського проекту «Будуємо Україну разом», які в ці дні перебувають у таборі в м. Збараж. Цього разу до Зарваниці приїхали 42 юнаків і дівчат, які прагнуть змінити, зміцнити та об’єднати Україну.

У Зарваницю активна молодь прибула, щоб дізнатися більше про таку діяльність, як соціальне підприємництво. Розпочалася зустріч з відвідин волонтерами цеху з розливу мінеральної води «Джерело Зарваниці», де кожен міг ближче ознайомитись з самим процесом. Опісля в реколекційному будинку №2 учасники проекту зустрілися з ректором Марійського духовного центру «Зарваниця» о. м. Володимиром Фірманом, який підготував для них цікаву та пізнавальну презентацію про те, що таке соціальне підприємництво, як воно виникло у Зарваниці, ознайомив з усіма соціальними проектами, які діють з ініціативи МДЦ «Зарваниця».

«Соціальні проекти – це взагалі дуже класно. Ідея відкрити підприємство, яке б допомагало людям, дало можливість розвиватись, робити щось своє для громади, дуже мотивує. Україна потребує таких проектів», – ділиться враженнями юна волонтерка проекту Марина з Сумщини.

«Зазвичай я упереджено ставлюся до усіх інституцій, але ваші проекти показують, що ви справді стараєтеся покращити умови життя на своєму місці у своєму селі, і це заслуговує на повагу, – каже Олексій з м. Вінниця і додає – Цікавим є також те, що ці соціальні проекти у вас працюють. Є люди, які у цьому зацікавлені, тому що у нас села просто вимирають.

На завершення цієї зустрічі БУРівці побували у Марійському духовному центрі, відвідали Малу базиліку Зарваницької Богородиці, храм-копію хатини Матері Божої, унікальний комплекс споруд «Український Єрусалим» та інші святині МДЦ «Зарваниця».

прес-служба Марійського духовного центру