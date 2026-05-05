На дорогах Тернопільщини перевіряють якість свіжого асфальту

На державних дорогах Тернопільської області проводять незалежний контроль якості дорожнього покриття після ремонту.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури, перевірки тривають на трасах М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (у північному напрямку від Тернополя) та Н-02 /М-06/ – Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка (від Кременця у напрямку Почаєва).

До контролю залучили спеціалістів державного підприємства «Дорцентр». Вони інспектують хід виконання робіт, а також відбирають зразки асфальтобетону за допомогою спеціальної техніки.

Після відбору кернів підрядники одразу відновлюють покриття — отвори заповнюють асфальтобетонною сумішшю.

Такий контроль дозволяє оцінити товщину шару, щільність і міцність асфальту, а також перевірити відповідність матеріалів встановленим нормам.

У службі нагадують, що з покращенням погодних умов на Тернопільщині активізувалися ремонтні роботи. Зокрема, застосовують метод «карт» — коли пошкоджені ділянки дороги відновлюють не точково, а суцільними відрізками.