У Чорткові нагородили рекордсменів України з швидкісної їзди на мотоциклі з пасажиром

У готельно-розважальному комплексі «Presto» («Гетьман») міські голови Чорткова та Заліщик – Володимир Шматько і Алла Квач – нагородили англійця та тернополянку, котрі встановили рекорд України з швидкісної їзди на мотоциклі з пасажиром.

Англієць Алекс Філліпс, котрий мешкає в Україні, з пасажиркою Ольгою Фатюк на мотоциклі розігнався до 293,5 кілометрів на годину, встановивши абсолютний рекорд України.

Встановлення рекорду відбувалось на Тернопільщині, поблизу Заліщик, де є якісна дорога, що дозволила розігнати мотоцикл до такої шаленої швидкості. Варто зауважити, що на час встановлення рекорду відведена ділянка дороги була перекрита для руху інших транспортних засобів.

Мотоцикліст Алекс не приховував емоцій: «Над цією перемогою протягом тривалого часу плідно працювала вся наша велика команда. Ми постійно вдосконалювали мотоцикл, робили його швидшим. І коли ми вже встановили рекорд, до кінця не усвідомлювали цього, просто не могли повірити».

Англієць скромно запевнив, що найбільший внесок у перемогу зробила молода дівчина Оля. Адже на такій швидкості пасажиру значно важче, аніж водію. Алекс постійно задавався питанням – як у такій тендітній дівчині може бути стільки відваги?

Алекс Філліпс трішечки заглянув у майбутнє, анонсуючи бажання ще раз повернутись на трасу, котра принесла йому визнання: «Плануємо продовжувати тренування, аби у вересні 2020 року повернутись на Тернопільщину та показати ще кращий результат – потрапити до Книги рекордів Гіннеса».

Міський голова Чорткова Володимир Шматько, звертаючись до Алекса та Олі, зазначив, що їхня праця стала для нашого краю черговим визнанням. «Ця перемога – спільна заслуга ваша та вашої команди. Лише той, хто розуміє цінність командної праці – досягає успіху», – підкреслив очільник міста.

На завершення, Володимир Шматько та Алла Квач урочисто вручили сертифікати про встановлення рекорду України та пам’ятні сувеніри на згадку Алексу та Олі, а також подяки всім членам їхньої команди.

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