Самобутня почаївська художниця Марія Шаповал самотужки розписала новозбудований храм

МАРІЯ ІВАНІВНА ШАПОВАЛ (1957 р. н.) — самобутня почаївська художниця, іконописець, займається монументальним живописом.

Навчалася заочно у Московському народному університеті мистецтв. До творчості повернулась у 40-річному віці. Провела розпис більше десятка храмів. У Республіці Польща високо оцінили працю українки: в журналі “Ppzeglad prawosławny” за 2000 рік в одній із статей виголошується подяка художниці, яка самотужки розписала новозбудований храм. Разом із художницями Валентиною СІМАЩУК і Світлано КЛЄМЄНТЬЄВОЮ розписали храм в с. Вірші у “петриківському” стилі.

Окрім сакрального мистецтва мисткиня створює полотна, працює у стилі реалізму. Пише пейзажі, натюрморти, портрети. По особливому залюблена у квіти: усе квіткова різнобарв’я, починаючи з найперших весняних, аж до пізніх осінніх знайшли своє втілення в її творчості.

Дві персональні виставки відбулися у рідному містечку (2009, 2012 рр.), двічі були задіяні у Всеукраїнській виставковій акції “Барвиста Україна”. Її роботи демонструвалися на обкладинках літературно-мистецьких альманахів “, Курінь” та “Золота пектораль” (2010, 2012 рр.). В творчому доробку кілька сотень живописних полотен, багато з яких знаходяться в приватних колекціях Росії, Польщі, Німеччини, Англії, а також у Почаївському історико-художньому музеї (подаровані).

Особливим захопленням художниці є декоративний розпис, так звана “петриківка”. Займалася також створенням ляльок. Про творчість М. Шаповал так відгукнувся знаний український художник, член НСХУ, Заслужений діяч Республіки Польща Микола Пазізін: “Полотна МАРІЇ випромінюють надзвичайну доброту, тому що створені серцем…” Нині Марія успішно долає важку недугу, яка тимчасово вибила її із творчого життя.

Детальніше читай Р. Квач “Світочі Почаєва”, розділ “Художники”, 193-196 ст.

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