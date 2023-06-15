⚡️ЗНИЩЕНО 22 ПОВІТРЯНІ ЦІЛІ

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Уночі в період з 00.20 по 04.30 год 15 червня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами «Shahed-136/131».

Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області. Про наслідки удару повідомлять місцеві військові адміністрації.

Ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами – поцілив по двох промислових підприємствах

Голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус.

Іранські «шахеди» противник запускав з північного та південного напрямків.

Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід».

Крім того, знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.

✊ Тримаймо небо!

🇺🇦 Разом – до перемоги!